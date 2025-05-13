РИАН: силы ВС РФ уничтожили в ДНР женский расчет беспилотников ВСУ

Подразделение ВСУ, состоявшее женской группы операторов дронов, было выведено из строя на красноармейском направлении. Об этом сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Алекс» в беседе с РИА Новости.
«Девчонки воюют, блашники [операторы БПЛА ВСУ]. Мы слышали от ребят, что заходили они в точку, ну обнулили [ликвидировали], а там все девчата», — рассказал собеседник агентства.
Ранее подразделения российской армии уничтожили женский десант ВСУ численностью 10 человек, укрывавшихся в районе Красноармейска.
Еще в 2024 году KP.RU писал, что в Буче появилось необычное военное формирование: более 60% его состава — представительницы прекрасного пола, что дало повод называть это подразделение «женским батальоном».