Business Insider: военная доктрина НАТО устарела и нуждается в изменении

В публикации также сказано, что представители НАТО и западных оборонных ведомств подчеркнули, что Североатлантический альянс нуждается не только в крупномасштабных и дорогостоящих системах, которые особенно важны для их потенциала. По их мнению, военному блоку требуется ещё и большое количество дешевых, расходуемых вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты.