Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Business Insider: военная доктрина НАТО устарела и нуждается в изменении

Военные эксперты заявили, что действия РФ в зоне СВО ставят под вопрос превосходство НАТО в воздухе.

Источник: Аргументы и факты

Военная доктрина НАТО устарела, в связи с чем альянс находится в крайне уязвимом положении, написал американский портал Business Insider.

Авторы публикации отмечают, что страны Запада все больше видят в украинском конфликте полигон для отработки боевых действий, дающий множество уроков.

«Военные специалисты заявили, что действия России на Украине ставят под вопрос превосходство НАТО в воздушном пространстве», — говорится в статье.

Издание приводит цитату недавнего выступления экс-главкома ВСУ и посла киевского режима в Лондоне Валерия Залужного. Дипломат отметил, что для противостояния России западные страны должны полностью переосмыслить военную доктрину, включая сферу беспилотников.

В публикации также сказано, что представители НАТО и западных оборонных ведомств подчеркнули, что Североатлантический альянс нуждается не только в крупномасштабных и дорогостоящих системах, которые особенно важны для их потенциала. По их мнению, военному блоку требуется ещё и большое количество дешевых, расходуемых вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты.

Напомним, ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО ждёт распад после окончания украинского конфликта. Он пояснил, что существование альянса тесно связано с боевыми действиями. Эксперт также назвал НАТО и ЕС продуктом холодной войны, в связи чем им нет места в новом мире.