Военная доктрина НАТО устарела, в связи с чем альянс находится в крайне уязвимом положении, написал американский портал Business Insider.
Авторы публикации отмечают, что страны Запада все больше видят в украинском конфликте полигон для отработки боевых действий, дающий множество уроков.
«Военные специалисты заявили, что действия России на Украине ставят под вопрос превосходство НАТО в воздушном пространстве», — говорится в статье.
Издание приводит цитату недавнего выступления экс-главкома ВСУ и посла киевского режима в Лондоне Валерия Залужного. Дипломат отметил, что для противостояния России западные страны должны полностью переосмыслить военную доктрину, включая сферу беспилотников.
В публикации также сказано, что представители НАТО и западных оборонных ведомств подчеркнули, что Североатлантический альянс нуждается не только в крупномасштабных и дорогостоящих системах, которые особенно важны для их потенциала. По их мнению, военному блоку требуется ещё и большое количество дешевых, расходуемых вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты.
Напомним, ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО ждёт распад после окончания украинского конфликта. Он пояснил, что существование альянса тесно связано с боевыми действиями. Эксперт также назвал НАТО и ЕС продуктом холодной войны, в связи чем им нет места в новом мире.