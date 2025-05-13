Симоньян заявила, что Путин завершил эпоху доминирования Запада

По словам медиаменеджера, об этом свидетельствует присутствие большого количества представителей зарубежных лидеров на Параде Победы в Москве 9 мая. Симоньян также напомнила, что рядом с Путиным на трибуне, где проходило мероприятие, находился представитель КНР Си Цзиньпин.