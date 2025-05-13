Президент России Владимир Путин завершил эпоху доминирования Запада, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Её закончил Путин Владимир Владимирович», — сказала она в эфире египетского телеканала TEN TV.
По словам медиаменеджера, об этом свидетельствует присутствие большого количества представителей зарубежных лидеров на Параде Победы в Москве 9 мая. Симоньян также напомнила, что рядом с Путиным на трибуне, где проходило мероприятие, находился представитель КНР Си Цзиньпин.
«Конечно, какой же это однополярный мир, если лидеры крупнейших стран, Китая и России, сидят вместе бок о бок на Красной площади», — отметила главред.
Она выразила уверенность в том, что мир больше не будет прежним.
Напомним, в середине апреля президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что Россия, США и Китай станут лидерами нового мирового порядка, а Европу ждёт серьёзная борьба. Аргентинский лидер уточнил, что мир в настоящее время перестраивается.