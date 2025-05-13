«Давай вместе победим»: бойцы отряда «Буревестник» рассказали о специальных агитационных листовках ко Дню Победы

— Когда у противника все хорошо, он не сдается. Но если наши наступают, ему тяжело. Мы сбрасываем листовки и предупреждаем: «Идем вперед, окружаем. У тебя есть шанс спастись». Они колеблются и сдаются. Тогда мы отправляем «мавик», чтобы показать украинскому солдату, куда идти, чтобы выбраться живым, — объяснил замполит с позывным Борец военкору KP.RU Григорию Кубатьяну.