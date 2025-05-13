В зоне СВО отряд «Буревестник» не только выполняет боевые задачи, но и активно ведет информационную борьбу. В арсенале бойцов не только FPV-дроны для разведки и атаки, но и средства психологического воздействия на противника.
— Когда у противника все хорошо, он не сдается. Но если наши наступают, ему тяжело. Мы сбрасываем листовки и предупреждаем: «Идем вперед, окружаем. У тебя есть шанс спастись». Они колеблются и сдаются. Тогда мы отправляем «мавик», чтобы показать украинскому солдату, куда идти, чтобы выбраться живым, — объяснил замполит с позывным Борец военкору KP.RU Григорию Кубатьяну.
Также в штабе корпуса разработаны специальные листовки, которые сбрасываются над позициями противника. Среди них — изображения портретов Зеленского, напечатанных на долларах, политическая агитация и инструкции по сдаче в плен.
Ко Дню Победы подготовили новый дизайн листовки: советский солдат с плаката времен Великой Отечественной войны обращается к украинскому солдату с предложением вспомнить, как они когда-то вместе защищали Родину.
— Пусть посмотрят и вспомнят, кто их настоящий враг. Мы предлагаем: «Давай-ка вместе победим. Второй раз», — добавил Борец.
Военный подчеркнул, что эта агитация, в отличие от украинской пропаганды, построена на правде. По его мнению, победить нацистов на Украине станет проще, когда сами украинцы захотят этого.