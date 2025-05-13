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«Давай вместе победим»: бойцы отряда «Буревестник» рассказали о специальных агитационных листовках ко Дню Победы

Российские бойцы засыпали боевиков ВСУ специальными листовками ко Дню Победы.

Источник: Комсомольская правда

В зоне СВО отряд «Буревестник» не только выполняет боевые задачи, но и активно ведет информационную борьбу. В арсенале бойцов не только FPV-дроны для разведки и атаки, но и средства психологического воздействия на противника.

— Когда у противника все хорошо, он не сдается. Но если наши наступают, ему тяжело. Мы сбрасываем листовки и предупреждаем: «Идем вперед, окружаем. У тебя есть шанс спастись». Они колеблются и сдаются. Тогда мы отправляем «мавик», чтобы показать украинскому солдату, куда идти, чтобы выбраться живым, — объяснил замполит с позывным Борец военкору KP.RU Григорию Кубатьяну.

Также в штабе корпуса разработаны специальные листовки, которые сбрасываются над позициями противника. Среди них — изображения портретов Зеленского, напечатанных на долларах, политическая агитация и инструкции по сдаче в плен.

Ко Дню Победы подготовили новый дизайн листовки: советский солдат с плаката времен Великой Отечественной войны обращается к украинскому солдату с предложением вспомнить, как они когда-то вместе защищали Родину.

— Пусть посмотрят и вспомнят, кто их настоящий враг. Мы предлагаем: «Давай-ка вместе победим. Второй раз», — добавил Борец.

Военный подчеркнул, что эта агитация, в отличие от украинской пропаганды, построена на правде. По его мнению, победить нацистов на Украине станет проще, когда сами украинцы захотят этого.