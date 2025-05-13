«Шереметьево» на передовой: как операторы FPV-дронов обучаются в зоне СВО

— Полетный тренажер создали на базе компьютерной игры «Арма 3»: петербургские программисты и дизайнеры тщательно оцифровали пейзажи бахмутского направления, и теперь пилот видит на тренажере то же, что в бою. В тренажер переносят даже воронки от взрывов и подбитую технику — они служат ориентирами, ведь навигатор и компас в бою работать не будут, — рассказал военкор KP.RU Григорий Кубатьян.