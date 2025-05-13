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«Шереметьево» на передовой: как операторы FPV-дронов обучаются в зоне СВО

Военкор KP.RU Кубатьян рассказал о тренировках операторов FPV-дронов в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

В зоне СВО операторы FPV-дронов проходят интенсивное обучение. На тренажерах, воссоздающих реальные боевые условия, новички учат точности и координации. Здесь они отрабатывают навыки на виртуальных моделях местности, которые выглядят как настоящие зоны боевых действий.

— Полетный тренажер создали на базе компьютерной игры «Арма 3»: петербургские программисты и дизайнеры тщательно оцифровали пейзажи бахмутского направления, и теперь пилот видит на тренажере то же, что в бою. В тренажер переносят даже воронки от взрывов и подбитую технику — они служат ориентирами, ведь навигатор и компас в бою работать не будут, — рассказал военкор KP.RU Григорий Кубатьян.

На передовой, как тут говорят, — «Шереметьево». В воздухе одновременно летят десятки дронов, как своих, так и чужих.

— Легко растеряться. Хотя принцип простой: если дрон с боевой частью летит в нашу сторону, значит не наш, — отметил военкор.

После тренажеров начинающие пилоты начинают практику в поле. Они учат маневры через арки и воротца. Опытные уже работают по блиндажам и летают по их коридорам, пока не исчезнет сигнал.