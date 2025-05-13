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«Кайфем всем расчетом, если вылет удачный»: Боец «Волк» рассказал о работе с ударным БПЛА «Молния»

Боец с позывным «Волк» рассказал о самом сложном в работе оператора FPV-дрона.

Источник: Комсомольская правда

Военкор KP.RU Григорий Кубатьян пообщался с операторами FPV-дронов отряда «Буревестник», который активно действует в зоне СВО. Один из лучших пилотов этого отряда, 24-летний боец с позывным «Волк», приехал из Астрахани и с самого начала военных действий служил штурмовиком и снайпером.

— Я люблю летать. Когда сажусь за пульт, моя душа в раю. Мы кайфуем всем расчетом, особенно если вылет удачный, — признался боец.

После ранения он освоил управление «мавиками» и FPV-дронами, а сейчас запускает ударные крылатые дроны «молнии». Эти дроны могут развивать скорость до 110 км/ч и точно поражать цели на расстоянии до 40 км. «Молнию» сложно сбить, так как она не боится даже пулевых отверстий.

— За две весны Волк «загрыз» два вражеских танка, две самоходные установки, семь бронированных машин пехоты, одно орудие, пять пикапов, — отметил военкор.

По слова военного, управлять дроном просто. Труднее всего было освоить работу с картами и ориентирование. Чтобы достичь цели, ему приходилось запоминать карты на протяжении 40 км и держать маршрут в памяти.