«Кайфем всем расчетом, если вылет удачный»: Боец «Волк» рассказал о работе с ударным БПЛА «Молния»

После ранения он освоил управление «мавиками» и FPV-дронами, а сейчас запускает ударные крылатые дроны «молнии». Эти дроны могут развивать скорость до 110 км/ч и точно поражать цели на расстоянии до 40 км. «Молнию» сложно сбить, так как она не боится даже пулевых отверстий.