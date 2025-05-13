Боец ВС РФ с позывным Алекс: уничтожен женский расчёт операторов дронов ВСУ

Расчёт операторов украинских дронов, который состоял из женщин, уничтожен на красноармейском направлении в ДНР, сообщил российский военнослужащий с позывным Алекс.
Боец служит в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.
«Мы слышали от ребят (штурмовиков — прим. ред.), что заходили они в точку, ну обнулили (ликвидировали их — прим. ред.)…», — уточнил Алекс, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, в начале апреля стало известно, что в связи с кадровым дефицитом в ВСУ, командование украинских сил, занимающихся беспилотными системами, инициировало формирование женского подразделения под названием «Гарпии».