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Боец ВС РФ с позывным Алекс: уничтожен женский расчёт операторов дронов ВСУ

Украинское подразделение БПЛА было ликвидировано на красноармейском направлении.

Расчёт операторов украинских дронов, который состоял из женщин, уничтожен на красноармейском направлении в ДНР, сообщил российский военнослужащий с позывным Алекс.

Боец служит в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

«Мы слышали от ребят (штурмовиков — прим. ред.), что заходили они в точку, ну обнулили (ликвидировали их — прим. ред.)…», — уточнил Алекс, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в связи с кадровым дефицитом в ВСУ, командование украинских сил, занимающихся беспилотными системами, инициировало формирование женского подразделения под названием «Гарпии».