Лидер молодогвардейцев Иркутской области вернулся из зоны СВО

Напомним, более двух лет «Молодая Гвардия» в Иркутской области занимается помощью участникам специальной военной операции и их семьям. В рамках этой работы они выполняют адресные запросы бойцов, поддерживают их семьи, организуют праздники для детей военнослужащих. Эта работа будет продолжена.