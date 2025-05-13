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Лидер молодогвардейцев Иркутской области вернулся из зоны СВО

Даниил Литвинов ушел добровольцем для участия в спецоперации осенью 2024 года.

Источник: Соцсети

Руководитель «Молодой Гвардии» и депутат иркутского Заксобрания Даниил Литвинов прибыл из зоны СВО. Литвинов ушел добровольцем для участия в спецоперации осенью 2024 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «Иркутск политический».

На данный момент у депутата закончился контракт. Проходил службу Литвинов в бригаде беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».

Напомним, более двух лет «Молодая Гвардия» в Иркутской области занимается помощью участникам специальной военной операции и их семьям. В рамках этой работы они выполняют адресные запросы бойцов, поддерживают их семьи, организуют праздники для детей военнослужащих. Эта работа будет продолжена.