Лидер молодогвардейцев Иркутской области вернулся из зоны СВО

Руководитель «Молодой Гвардии» и депутат иркутского Заксобрания Даниил Литвинов прибыл из зоны СВО. Литвинов ушел добровольцем для участия в спецоперации осенью 2024 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «Иркутск политический».
На данный момент у депутата закончился контракт. Проходил службу Литвинов в бригаде беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».
Напомним, более двух лет «Молодая Гвардия» в Иркутской области занимается помощью участникам специальной военной операции и их семьям. В рамках этой работы они выполняют адресные запросы бойцов, поддерживают их семьи, организуют праздники для детей военнослужащих. Эта работа будет продолжена.