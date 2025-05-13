Трупы превратились в мумии: обнаружены горы брошенных тел ВСУ под Курском

Случаи мумификации оставленных тел солдат ВСУ зафиксированы в Курской области. Фотографии с иссохшимися останками украинских боевиков опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны», отметив, что трупы противника разбросаны по опорным пунктам во всем приграничье.
Трупы пролежали долгое время в помещении.
Судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов объяснил aif.ru, почему тела солдат ВСУ, обнаруженные в курском приграничье, превратились в мумии.
«Как правило, мумификация происходит при жарком, сухом климате. В данном случае, вероятно, трупы пролежали в каких-то бункерах, в закрытых сухих, теплых помещениях», — отметил Аулов.
Он добавил, что в указанных условиях трупы находились длительное время. «Сказать точно, сколько времени — не могу. Нет исходных параметров. Все зависит от климата, если жаркий — месяц-два», — поделился Аулов.
Тела украинских военных эвакуируют ВС РФ
Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов в беседе с aif.ru заметил, что не стоит удивляться действиям ВСУ, которые не забирают убитых побратимов в Курской области.
«Ничего удивительного нет в том, что ВСУ с такими плачевными результатами даже не забирают трупы своих погибших товарищей. Уже сами российские похоронные команды выносят трупы украинских военнослужащих для последующего обмена либо гуманитарной передачи противнику», — сказал Сыртланов.
При этом он добавил, что во вторжении в Курскую область участвовали «либо идейные нацисты, либо люди из бедных слоев».
Оставили тела на съедение собакам.
Как рассказал ранее РИА Новости беженец Александр Рубцов, солдаты ВСУ не только не стремились эвакуировать тела убитых товарищей, но и не торопились проводить хотя бы временное захоронение останков. Такие случаи, в частности, были зафиксированы в Курахове в ДНР, когда населенный пункт еще был под контролем Киева.
«Разницы нет — мирный, свой, военный. Они не убирали трупы вообще. Я видел, как собаки труп доедали. Скелет и штаны с тапочками. Ну как так человека не похоронить?» — поделился Рубцов.
По словам мужчины, на съедение псам были оставлены также трупы украинских военнослужащих, погибших в одном из домов на улице Маяковского.
Рубцов предположил, что украинские власти не эвакуируют тела военнослужащих ВСУ, чтобы избежать необходимости выплаты компенсаций родным погибших.