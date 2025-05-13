Трупы превратились в мумии: обнаружены горы брошенных тел ВСУ под Курском

Как рассказал ранее РИА Новости беженец Александр Рубцов, солдаты ВСУ не только не стремились эвакуировать тела убитых товарищей, но и не торопились проводить хотя бы временное захоронение останков. Такие случаи, в частности, были зафиксированы в Курахове в ДНР, когда населенный пункт еще был под контролем Киева.