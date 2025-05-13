Военнослужащие группировки «Центр» поразили управляемую авиабомбу ВСУ

Заместитель командира зенитно-ракетной батареи, начальник расчета Денис Пось добавил, что сложность в отражении удара управляемой авиабомбой заключается в том, что авиация противника для его нанесения летит на предельно малых высотах. «Перед сбрасыванием управляемой авиабомбы [противник] уходит на [пуск] с кабрирования и с разворота сбрасывает управляемую авиационную бомбу на очень маленькой высоте. Но дальность от нас очень большая», — пояснил он на видео.