Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащие группировки «Центр» поразили управляемую авиабомбу ВСУ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» соединения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» поразили управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении специальной военной операции. Об этом сообщил старший оператор расчета Дмитрий Часовских.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Работали по УАБу — управляемой авиационной бомбе на дальности в районе 60 км. Работали одной ракетой, поразили цель», — сказал он на видео, распространенном Минобороны России.

Заместитель командира зенитно-ракетной батареи, начальник расчета Денис Пось добавил, что сложность в отражении удара управляемой авиабомбой заключается в том, что авиация противника для его нанесения летит на предельно малых высотах. «Перед сбрасыванием управляемой авиабомбы [противник] уходит на [пуск] с кабрирования и с разворота сбрасывает управляемую авиационную бомбу на очень маленькой высоте. Но дальность от нас очень большая», — пояснил он на видео.

В ведомстве отметили, что в боевом дежурстве одновременно задействованы несколько модификаций боевых машин, каждая выполняет свою особую задачу в единой системе противовоздушной обороны. «Бук-М3», выступая в роли радиолокационного дозора, первым обнаруживает и классифицирует высокоскоростные цели, такие как самолеты, беспилотники, авиабомбы, крылатые ракеты Storm Shadow, ATACMS и другие. Данные о целях мгновенно передаются на пусковую установку комплекса «Бук», которая осуществляет пуск и точный перехват воздушных объектов", — заключили в военном ведомстве.