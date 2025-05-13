Военнослужащие группировки «Центр» поразили управляемую авиабомбу ВСУ

«Работали по УАБу — управляемой авиационной бомбе на дальности в районе 60 км. Работали одной ракетой, поразили цель», — сказал он на видео, распространенном Минобороны России.
Заместитель командира зенитно-ракетной батареи, начальник расчета Денис Пось добавил, что сложность в отражении удара управляемой авиабомбой заключается в том, что авиация противника для его нанесения летит на предельно малых высотах. «Перед сбрасыванием управляемой авиабомбы [противник] уходит на [пуск] с кабрирования и с разворота сбрасывает управляемую авиационную бомбу на очень маленькой высоте. Но дальность от нас очень большая», — пояснил он на видео.
В ведомстве отметили, что в боевом дежурстве одновременно задействованы несколько модификаций боевых машин, каждая выполняет свою особую задачу в единой системе противовоздушной обороны. «Бук-М3», выступая в роли радиолокационного дозора, первым обнаруживает и классифицирует высокоскоростные цели, такие как самолеты, беспилотники, авиабомбы, крылатые ракеты Storm Shadow, ATACMS и другие. Данные о целях мгновенно передаются на пусковую установку комплекса «Бук», которая осуществляет пуск и точный перехват воздушных объектов", — заключили в военном ведомстве.