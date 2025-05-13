Бойцы ВС РФ взяли в плен и допросили пятерых солдат ВСУ в районе Богатыря в ДНР

«Мы ворвались на их позиции по лесополкам. Мы заметили движение в подвале, выявили позицию пулеметной точки. Причем она после этого была сразу же уничтожена. Пятеро националистов были взяты в плен, допрошены», — сказал он в видео, предоставленном Минобороны России.
Затем пленных передали на командный пункт. «Было это, конечно, очень тяжело. Постоянно долбила артиллерия вражеская, минометы. Противник очень активно, я скажу, отступал. Бросал свои позиции, свое вооружение полностью. Всякое натовское вооружение, ПТРК Javelin. У нас в трофеях очень много Javelin, пулеметов», — добавил он.
Штурмовик также рассказал, что ВСУ стараются не вступать в огневой контакт. «Они боятся прямого огневого воздействия. Они залегли, увидели нас и пытаются передать по радейке (рации — прим. ТАСС). Но у них это плохо получается, потому что у нас очень хорошо работают FPV-дроны. Мы их замечаем намного быстрее, чем они нас. И в дальнейшем идут штурмовые группы, защищают дальнейший подряд», — отметил он.
Как сообщили в МО РФ, на южнодонецком направлении военнослужащие 29-й армии группировки войск «Восток» продолжают громить противника и забирать его опорные пункты в районе населенного пункта Богатырь. Как отметили в МО РФ, «в ходе боев штурмовые группы демонстрируют высокую боевую эффективность, используя тактику стремительных атак, что позволяет дезориентировать противника и разрушать его оборонительные линии».