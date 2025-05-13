Бойцы ВС РФ взяли в плен и допросили пятерых солдат ВСУ в районе Богатыря в ДНР

Штурмовик также рассказал, что ВСУ стараются не вступать в огневой контакт. «Они боятся прямого огневого воздействия. Они залегли, увидели нас и пытаются передать по радейке (рации — прим. ТАСС). Но у них это плохо получается, потому что у нас очень хорошо работают FPV-дроны. Мы их замечаем намного быстрее, чем они нас. И в дальнейшем идут штурмовые группы, защищают дальнейший подряд», — отметил он.