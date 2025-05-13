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Чадаев: дроны РФ могут истребить БПЛА «Баба-Яга» в ближайшее время

Российские FPV-дроны активно уничтожают украинские беспилотники.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга» в ближайшее время полностью исчезнут. По словам эксперта по дронам Алексея Чадаева, их полностью истребят российские FPV-дроны.

«Скорее всего, “Баба-Яга”, которая столько проблем нам доставляла, в ближайшее время исчезнет, Она медленная, шумная, летает низко и хорошо заметна. На участках, где наши освоили FPV-истребительную тактику, там эти дроны пачками падают», — объяснил он корреспонденту aif.ru.

Эксперт отметил, что российские операторы БПЛА постоянно совершенствуют навыки работы, в том числе, с истребительной FPV-авиацией, которая уничтожает дроны противника.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал о главной особенности нового ударного БПЛА «Вобла» и раскрыл секрет его названия.