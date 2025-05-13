Чадаев: дроны РФ могут истребить БПЛА «Баба-Яга» в ближайшее время

«Скорее всего, “Баба-Яга”, которая столько проблем нам доставляла, в ближайшее время исчезнет, Она медленная, шумная, летает низко и хорошо заметна. На участках, где наши освоили FPV-истребительную тактику, там эти дроны пачками падают», — объяснил он корреспонденту aif.ru.