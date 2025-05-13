Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевик ВСУ прятал от командования георгиевскую ленточку

Пленный украинский военный рассказал, зачем носил с собой георгиевскую ленточку.

У пленного боевика ВСУ нашли георгиевскую ленточку, которую он прятал от своего командования. Об этом рассказал aif.ru эксперт по дронам Алексей Чадаев.

«Был интересный случай, когда взяли в плен украинского боевика, а у него оказалась с собой георгиевская ленточка, которую он носил в тайне от своего руководства. Он объяснил, что для него День Победы — это праздник, а для них это запретная история. Но он все равно хранил ее», — поделился Чадаев.

Ранее пленный боевик ВСУ Станислав Кучерявый рассказал о том, что в его лагере находилась психически нездоровая женщина-военнослужащая, над ней издевались. Позже командование отправило ее на штурм.