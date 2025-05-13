Боевик ВСУ прятал от командования георгиевскую ленточку

«Был интересный случай, когда взяли в плен украинского боевика, а у него оказалась с собой георгиевская ленточка, которую он носил в тайне от своего руководства. Он объяснил, что для него День Победы — это праздник, а для них это запретная история. Но он все равно хранил ее», — поделился Чадаев.