В зоне СВО погиб ветеран пограничных войск из Прикамья Василий Татаринов

Основатель и председатель ассоциации ветеранов пограничных войск в Лысьве Василий Татаринов погиб на СВО, сообщили в официальном сообществе общественной организации в соцсети.
Жизнь бойца оборвалась 19 апреля. Он скончался, выполняя боевое задание.
«Осиротели родные, друзья, боевые товарищи. Но в сердцах их навсегда останется светлый образ человека, излучавшего доброту и надежду. Он умел поддержать в трудную минуту, вдохновить на подвиг, вселить уверенность в делах. Его улыбка согревала, а мудрый совет помогал найти выход из любой ситуации. Он не искал славы, но обрёл её в беззаветном служении своему городу, народу и идеалам, в которые верил», — говорят представители ассоциации ветеранов.
Те, кто знал Василия Татаринова, вспоминают, что он всегда занимал активную жизненную позицию, занимался патриотическим воспитанием молодёжи, проводил уроки мужества. Он сплотил отряд пограничников запаса и стал создателем музея «Граница в наших сердцах», который пользовался большой популярностью.
«Он был не просто воином, он был настоящим патриотом!» — добавляют ветераны пограничных войск Лысьвенского округа.
О времени и месте прощания с Василием Татариновым обещают сообщить позже.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО 26-летнем снайпере из Пермского края Льве Журавлёве. Молодой человек работал на пермском ЦБК.