В зоне СВО погиб ветеран пограничных войск из Прикамья Василий Татаринов

«Осиротели родные, друзья, боевые товарищи. Но в сердцах их навсегда останется светлый образ человека, излучавшего доброту и надежду. Он умел поддержать в трудную минуту, вдохновить на подвиг, вселить уверенность в делах. Его улыбка согревала, а мудрый совет помогал найти выход из любой ситуации. Он не искал славы, но обрёл её в беззаветном служении своему городу, народу и идеалам, в которые верил», — говорят представители ассоциации ветеранов.