ХГ: большое число трупов наёмников ВСУ из Европы обнаружено на передовой

«В участвующих в боях подразделениях в абсолютном количественном выражении преобладают до сих пор европейские и, в особенности, грузинские наёмники. Их трупы массово обнаруживаются на ЛБС (линии боевого соприкосновения — ред.) и фото/видео публикуются военкорами и блогерами. Грузинские наёмники, на наш взгляд, гораздо опаснее колумбийцев — они качественнее подготовлены, состоят в более элитных подразделениях (ГУР, войсковая разведка, Интернациональный легион), знают русский язык», — отметил руководитель проекта «Хроники геополитики» в комментарии aif.ru.