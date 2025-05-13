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ХГ: большое число трупов наёмников ВСУ из Европы обнаружено на передовой

Выходцы из Грузии в рядах ВСУ могут быть опаснее колумбийцев, считаю аналитики.

Источник: Аргументы и факты

На передовой в зоне СВО все чаще находят тела ликвидированных наемников ВСУ из Европы. Эту закономерность отметили аналитики отмечают аналитики проекта «Хроники геополитики», собирающего информацию об иностранцах в рядах украинских подразделений.

«В участвующих в боях подразделениях в абсолютном количественном выражении преобладают до сих пор европейские и, в особенности, грузинские наёмники. Их трупы массово обнаруживаются на ЛБС (линии боевого соприкосновения — ред.) и фото/видео публикуются военкорами и блогерами. Грузинские наёмники, на наш взгляд, гораздо опаснее колумбийцев — они качественнее подготовлены, состоят в более элитных подразделениях (ГУР, войсковая разведка, Интернациональный легион), знают русский язык», — отметил руководитель проекта «Хроники геополитики» в комментарии aif.ru.

Расследователям удалось установить имена более 480 боевиков ВСУ из Грузии.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что за два месяца судами рассмотрены уголовные дела в отношении 23 наемников из Грузии, Великобритании, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции.

В июне 2024 года «Грузинский национальный легион» ВСУ был признан в России террористической организацией и запрещен.