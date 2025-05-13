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В Башкирии заработал реабилитационный центр для участников СВО

Его открыли на базе санатория в Уфе.

Источник: Правительство РБ

В санатории «Зеленая роща» в Уфе открыли республиканский реабилитационный центр для участников военной спецоперации. Его создали по поручению главы региона.

Как сообщили в правительстве РБ, сегодня здесь уже находятся 10 бойцов. Им предстоит пройти 14-дневный курс комплексной реабилитации по сертификатам.

Здесь жителям республики предлагают санаторно-курортное лечение, медсопровождение, а также пройти профориентацию и получить помощь в трудоустройстве.

«Это самое малое, что мы можем сделать для героев нашей страны, нашей Родины, — считает вице-премьер правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов. — Работу в этом направлении, безусловно, будем продолжать».