В Башкирии заработал реабилитационный центр для участников СВО

В санатории «Зеленая роща» в Уфе открыли республиканский реабилитационный центр для участников военной спецоперации. Его создали по поручению главы региона.
Как сообщили в правительстве РБ, сегодня здесь уже находятся 10 бойцов. Им предстоит пройти 14-дневный курс комплексной реабилитации по сертификатам.
Здесь жителям республики предлагают санаторно-курортное лечение, медсопровождение, а также пройти профориентацию и получить помощь в трудоустройстве.
«Это самое малое, что мы можем сделать для героев нашей страны, нашей Родины, — считает вице-премьер правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов. — Работу в этом направлении, безусловно, будем продолжать».