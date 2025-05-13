Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул важность прекращения огня, контроль над которым могли бы осуществлять международные партнёры.
12 мая Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили возможную встречу России и Украины в Стамбуле. В своём Telegram-канале украинский лидер поблагодарил Эрдогана за поддержку и отметил, что обе стороны видят необходимость в прекращении боевых действий.
«Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой», — указал он.
Зеленский неоднократно повторял свою готовность к диалогу с Путиным. В частности, он поддержал идею президента США Дональда Трампа о прямых переговорах и подтвердил намерение прибыть в Турцию. В вечернем обращении к украинцам он в третий раз заявил о готовности к встрече.
Напомним, Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Глава государства отметил, что на фоне продолжающихся боевых действий предложение о переговорах является разумным шагом. Он выразил недоумение по поводу неприятия этой инициативы, заявив, что те, кто действительно стремится к миру, не могут её игнорировать.
Затем Зеленский дал понять, что предложение Владимира Путина о переговорах он примет на своих условиях. А именно: если Россия согласится на прекращение огня с 12 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена на поиск долгосрочного мирного урегулирования. Он также обозначил ключевые цели прямых переговоров с Украиной. По его словам, они должны быть направлены на устранение коренных причин конфликта и защиту интересов Российской Федерации.
Дональд Трамп призвал украинские власти согласиться на предложение Путина, отметив, что переговоры помогут понять возможность достижения соглашения. Вместе с тем, президент США выразил сомнение, что заключения странами соглашения об урегулировании конфликта вообще возможно.
В то же время американская журналистка Кэндис Оуэнс отметила, что даже в случае приезда Зеленского в Стамбул ситуация не изменится. По ее мнению, глава киевского режима просто начнет симулировать мир и прекращение огня. А попутно продолжит делать то, что ему говорят западные кураторы.