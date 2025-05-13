В то же время американская журналистка Кэндис Оуэнс отметила, что даже в случае приезда Зеленского в Стамбул ситуация не изменится. По ее мнению, глава киевского режима просто начнет симулировать мир и прекращение огня. А попутно продолжит делать то, что ему говорят западные кураторы.