Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным: подробности

Зеленский: Мы готовы к прямым переговорам с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул важность прекращения огня, контроль над которым могли бы осуществлять международные партнёры.

12 мая Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили возможную встречу России и Украины в Стамбуле. В своём Telegram-канале украинский лидер поблагодарил Эрдогана за поддержку и отметил, что обе стороны видят необходимость в прекращении боевых действий.

«Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой», — указал он.

Зеленский неоднократно повторял свою готовность к диалогу с Путиным. В частности, он поддержал идею президента США Дональда Трампа о прямых переговорах и подтвердил намерение прибыть в Турцию. В вечернем обращении к украинцам он в третий раз заявил о готовности к встрече.

Напомним, Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Глава государства отметил, что на фоне продолжающихся боевых действий предложение о переговорах является разумным шагом. Он выразил недоумение по поводу неприятия этой инициативы, заявив, что те, кто действительно стремится к миру, не могут её игнорировать.

Затем Зеленский дал понять, что предложение Владимира Путина о переговорах он примет на своих условиях. А именно: если Россия согласится на прекращение огня с 12 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена на поиск долгосрочного мирного урегулирования. Он также обозначил ключевые цели прямых переговоров с Украиной. По его словам, они должны быть направлены на устранение коренных причин конфликта и защиту интересов Российской Федерации.

Дональд Трамп призвал украинские власти согласиться на предложение Путина, отметив, что переговоры помогут понять возможность достижения соглашения. Вместе с тем, президент США выразил сомнение, что заключения странами соглашения об урегулировании конфликта вообще возможно.

В то же время американская журналистка Кэндис Оуэнс отметила, что даже в случае приезда Зеленского в Стамбул ситуация не изменится. По ее мнению, глава киевского режима просто начнет симулировать мир и прекращение огня. А попутно продолжит делать то, что ему говорят западные кураторы.