В Пермском крае простятся с 34-летним бойцом СВО Евгением Пустоваловым

Прощание с Евгением Пустоваловым состоится во вторник 13 мая в Центральном Доме Культуры в Очёре. Всех, кто желает проводить бойца в последний путь, просят к 11:00 подойти по адресу: улица Коммунистическая, 6. Отпевание погибшего начнётся в 12:30 в Михайло-Архангельской церкви на улице Ленина, 32.