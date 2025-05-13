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В Пермском крае простятся с 34-летним бойцом СВО Евгением Пустоваловым

Он погиб в марте.

Источник: РИА "Новости"

Прощание с 34-летним бойцом Евгением Пустоваловым, погибшим на СВО, пройдёт в Очёре Пермского края 13 мая, сообщили в администрации Очёрского округа.

Евгений родился 30 января 1991 года в Очёре в большой многодетной семье. Он окончил местную школу № 3. Долгое время трудился на Очёрском заводе, работал в сфере строительства.

Те, кто знал и любил погибшего мужчину, рассказывают о нём как об улыбчивом, добром и отзывчивом парне, надёжном друге и товарище.

6 марта жизнь молодого бойца оборвалась.

Прощание с Евгением Пустоваловым состоится во вторник 13 мая в Центральном Доме Культуры в Очёре. Всех, кто желает проводить бойца в последний путь, просят к 11:00 подойти по адресу: улица Коммунистическая, 6. Отпевание погибшего начнётся в 12:30 в Михайло-Архангельской церкви на улице Ленина, 32.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что под Пермью открыли памятник участникам СВО. Мемориальный комплекс расположен на кладбище в Болгарах.