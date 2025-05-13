ВС РФ двумя ударами Торнадо-С уничтожили более 80 боевиков ВСУ

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что войска «Запад» улучшили тактическое положение на ряде направлений, нанеся поражение подразделениям девяти украинских бригад в Харьковской области и на территории ДНР. Общие потери противника оцениваются более чем в 230 человек.