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ВС РФ двумя ударами Торнадо-С уничтожили более 80 боевиков ВСУ

Расчеты противовоздушной обороны при этом ликвидировали 14 беспилотников самолетного типа.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения ракетных войск группировки «Запад» нанесли два удара по позициям украинской армии с применением реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», в результате чего были ликвидированы свыше 80 военнослужащих и уничтожено порядка десяти единиц техники.

Об этом сообщили в пресс-центре объединения.

По словам официального представителя группировки Ивана Бигмы, удары пришлись по временным базам механизированной и штурмовой бригад ВСУ. Также в ходе операций силы ПВО сбили 14 вражеских беспилотников, а артиллерийские расчёты поразили 11 миномётных позиций и 38 командных пунктов управления дронами.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что войска «Запад» улучшили тактическое положение на ряде направлений, нанеся поражение подразделениям девяти украинских бригад в Харьковской области и на территории ДНР. Общие потери противника оцениваются более чем в 230 человек.

Между тем советник главы ДНР, Игорь Кимаковский, рассказал, что почти половина села Орехово в Донецкой Народной Республике находится под контролем российских Вооруженных Сил.