Подразделения ракетных войск группировки «Запад» нанесли два удара по позициям украинской армии с применением реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», в результате чего были ликвидированы свыше 80 военнослужащих и уничтожено порядка десяти единиц техники.
Об этом сообщили в пресс-центре объединения.
По словам официального представителя группировки Ивана Бигмы, удары пришлись по временным базам механизированной и штурмовой бригад ВСУ. Также в ходе операций силы ПВО сбили 14 вражеских беспилотников, а артиллерийские расчёты поразили 11 миномётных позиций и 38 командных пунктов управления дронами.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что войска «Запад» улучшили тактическое положение на ряде направлений, нанеся поражение подразделениям девяти украинских бригад в Харьковской области и на территории ДНР. Общие потери противника оцениваются более чем в 230 человек.
Между тем советник главы ДНР, Игорь Кимаковский, рассказал, что почти половина села Орехово в Донецкой Народной Республике находится под контролем российских Вооруженных Сил.