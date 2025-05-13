Сводный отряд разминирования МЧС России обнаружил на территории Курской области украинский беспилотник самолётного типа с нацистской символикой. Как сообщил РИА Новости командир отряда с позывным «Пилат», боевая часть БПЛА была уничтожена, а корпус сохранили для дальнейшей демонстрации.
«Он был весь в свастиках. Боевую часть данного ударного беспилотника мы уничтожили. Попытались сохранить сам корпус, для того чтобы в дальнейшем продемонстрировать и показать, как на Украине нет фашизма, как говорят», — заявил представитель МЧС.
По данным ведомства, БПЛА был найден в конце апреля.
Ранее стало известно, что саперы Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под свой контроль восстановление памятников павшим бойцам Великой Отечественной войны в освобожденных поселках Курской области. Памятные места, которые были созданы в честь павших героев в Великую Отечественную войну, серьезно пострадали от действий украинских военных.