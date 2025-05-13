Мирошник: от ударов ВСУ за время перемирия погибли шесть мирных жителей РФ

По меньшей мере шесть мирных жителей погибли в результате ударов, нанесённых ВСУ по российской территории за время перемирия, объявленного Россией по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Режим прекращения огня действовал с 8 мая по 00:00 мск 11 мая. По данным дипломата, ещё 17 человек получили ранения.
«Не удалось избежать жертв среди мирного населения. Пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.
Кроме того, как отметил посол, из-за атак ВСУ были повреждены жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили и коммерческие объекты. Мирошник уточнил, что в Курской области украинские формирования обстреляли из дальнобойной установки реактивного залпового огня (РСЗО) HIMARS поселок Званное. При этом погиб мужчина.
Также ВСУ сбросили авиационную бомбу на поселок Глушково. Жертвой этого удара стала женщина.
Напомним, 11 мая Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие зеркально реагировали на нарушения трёхдневного перемирия со стороны ВСУ. При этом в ведомстве добавили, бойцы Вооружённых сил России строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на позициях.