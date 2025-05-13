Мирошник: от ударов ВСУ за время перемирия погибли шесть мирных жителей РФ

Кроме того, как отметил посол, из-за атак ВСУ были повреждены жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили и коммерческие объекты. Мирошник уточнил, что в Курской области украинские формирования обстреляли из дальнобойной установки реактивного залпового огня (РСЗО) HIMARS поселок Званное. При этом погиб мужчина.