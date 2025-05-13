ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ на южнодонецком направлении

В ходе операции на южнодонецком направлении в населённом пункте Отрадное был ликвидирован узел связи 23-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.
«В Отрадном был уничтожен узел связи 23-й бригады противника», — сообщили в силовых структурах.
Также было отмечено, что в результате удара были ликвидированы не менее 10 украинских военных.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированные удары по военным объектам Украины, что привело к возникновению крупных пожаров в Киеве и Одесской области.