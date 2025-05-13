ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородом

Он добавил, что в Валуйском округе по семи населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 7 беспилотников. В Волоконовском районе по сёлам Борисовка, Тишанка и хутору Старый выпущено 4 артснаряда и совершены атаки 3 беспилотников. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса и сброшены взрывные устройства с дронов. В Краснояружском районе посёлок Прилесье и четыре села подверглись обстрелам 83 боеприпасами и атакам 13 беспилотниками. В Шебекинском муниципальном округе по 11 населенным пунктам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 38 беспилотников, 30 из которых подавлены и сбиты.