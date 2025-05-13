«Единая Россия» привезла ткани для плетения маскировочных сетей волонтерам СВО

Единороссы привезли ткань для плетения маскировочных сетей волонтерам клуба «Золотой паучок» и волонтерскому центру «ZOV Красноярск». Представители «Единой России» посетили волонтерскую организацию «Золотые паучки» и передали ткани для плетения маскировочных сетей, а также приняли готовые масксети для отправки в зону СВО.
Клуб волонтеров «Золотой паучок» объединяет волонтеров Красноярска. C началом СВО женщины стали вязать изделия для бойцов, а со временем освоили изготовление маскировочных сетей.
Волонтер клуба «Золотой паучок» Людмила Ильичева не только умеет плести сети, но и выполняет операцию по оплетению шнуром краев сетей: «Я являюсь волонтером с осени прошлого года. Мы плетем сети маскировочные, вяжем из верблюжьей шерсти носки для бойцов. Сети мы плетем на станке, который сделали наши мужья — 3 метра на 6 метров. Цвета подбираются в зависимости от сезона. Сейчас зеленые тона, немного желтого и коричневого. Научиться — это непросто. Есть определенные требования, которые нужно выполнять».
Руководитель краевого партийного волонтерского центра Инна Рычкова говорит, что сети — одна из самых востребованных вещей на фронте: «Маскировочных сетей много не бывает. Я достаточно часто бываю в зоне специальной военной операции и знаю, что они используются везде — ими закрывают жилища, где живут ребята, укрывают окопы, орудия, технику, машины. Тысячи людей в нашей стране встали к станкам и сети плетут. И в каждом населенном пункте в нашем крае, наверное, есть такая организация, которая занимается плетением сетей. Это то, что нужно и то, что мы можем сделать, чтобы помочь ребятам. Конечно, добровольцы, которые сети изготавливают, сталкиваются с вопросом приобретения расходного материала для сетей. Люди сами вкладываются и приобретают материалы, но и наш гумцентр старается помогать, снять с их плеч эту нагрузку. Мы приобретаем ткани, сами основы и шнуры».
Волонтерскому центру «ZOV Красноярск» также были переданы рулоны ткани для плетения сетей. Участники этого волонтерского движения усовершенствовали процесс и смастерили устройства для резки лент для плетения сетей и специальный ткацкий станок.
Анна Яковлевна работает на такой машинке уже около года: «Нам изготовили такой станок-самоплетку, с помощью которого мы быстрее изготавливаем сети — за два-три часа. Здесь мы изготавливаем основу, а потом в соседнем зале сети дорабатываются».
21-летний Владислав Корпачев учится по специальности «Системы управления летательных аппаратов» в Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева и выйдет из стен вуза кадровым военным: «Мы учимся с товарищем на кадровых офицеров. И каждую неделю мы приезжаем сюда или в другие волонтерские центры помогать. Это кропотливый труд — плетение сетей. Также помогаем на загрузке фур».
С 2022 года в Красноярском крае работает краевой партийный гуманитарный центр «Единой России». Он объединяет партийцев, волонтеров региона, неравнодушных жителей. Благодаря его работе в зону СВО отправилось 91 многотоннажных машин с гуманитарной помощью.
Отметим, помощь бойцам СВО — важное направление народной программы.