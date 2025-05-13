«Единая Россия» привезла ткани для плетения маскировочных сетей волонтерам СВО

Руководитель краевого партийного волонтерского центра Инна Рычкова говорит, что сети — одна из самых востребованных вещей на фронте: «Маскировочных сетей много не бывает. Я достаточно часто бываю в зоне специальной военной операции и знаю, что они используются везде — ими закрывают жилища, где живут ребята, укрывают окопы, орудия, технику, машины. Тысячи людей в нашей стране встали к станкам и сети плетут. И в каждом населенном пункте в нашем крае, наверное, есть такая организация, которая занимается плетением сетей. Это то, что нужно и то, что мы можем сделать, чтобы помочь ребятам. Конечно, добровольцы, которые сети изготавливают, сталкиваются с вопросом приобретения расходного материала для сетей. Люди сами вкладываются и приобретают материалы, но и наш гумцентр старается помогать, снять с их плеч эту нагрузку. Мы приобретаем ткани, сами основы и шнуры».