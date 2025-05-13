ФСБ заявила о задержании волгоградца, слившего СБУ данные о военных складах

— Не поддерживая принятого Президентом Российской Федерации решения о проведении специальной военной операции, а также инициативно вышел на контакт с администратором указанного ресурса и предложил свою помощь в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. В конце 2024 года местный житель осуществил фото- и видеосъемку складов с боеприпасами, расположенных на территории Волгограда, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.