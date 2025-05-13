Большинство бойцов спецназа «Ахмат» вернулись в строй после операции «Поток»

«Большая часть бойцов, которые непосредственно принимали участие в операции “Поток”, уже вернулись в строй. Часть из них, к сожалению, до сих пор остаются в госпиталях, потому что они получили специфическое отравление организма, т. к. шесть суток находились внутри этой трубы, в которой ранее был газ, и за счет химических, как говорится, брожений получилось так, что эти бойцы получили отравления. Они до сих пор продолжают лечиться», — сказал Алаудинов.