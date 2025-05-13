Большинство бойцов спецназа «Ахмат» вернулись в строй после операции «Поток»

«Большая часть бойцов, которые непосредственно принимали участие в операции “Поток”, уже вернулись в строй. Часть из них, к сожалению, до сих пор остаются в госпиталях, потому что они получили специфическое отравление организма, т. к. шесть суток находились внутри этой трубы, в которой ранее был газ, и за счет химических, как говорится, брожений получилось так, что эти бойцы получили отравления. Они до сих пор продолжают лечиться», — сказал Алаудинов.
28 апреля Алаудинов сообщил ТАСС, что большая часть военнослужащих группы «Аида» спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, находятся на лечении из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе.
В ходе операции «Поток» бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й ОДШБр, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток-V», преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ.
12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 600 военнослужащих участвовали в операции по проходу по газовой трубе. Особенно отличились «Ветераны», «Ахмат», 11-я ОДШБр, 30-й мотострелковый полк. Герасимов отметил «героические действия сводного штурмового подразделения», которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.