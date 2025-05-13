Армия России взяла под контроль село в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике.
«Север» противостоит противнику в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали две бригады и штурмовой полк противника в районах четырех населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 195 человек. Также ВС РФ уничтожили три танка, 15 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск Харьковской области, Кировск, Редкодуб и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 210 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 290 боевиков, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Группировка «Центр» продвинулась в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 11 бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 470 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась семи боевых бронированных машин, 15 автомобилей и артиллерийского орудия.
Подразделения «Востока» продавили оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы.
«Днепр» нанес удар ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Степовое, Лукьяновское Запорожской области, Понятовка, Токаревка и Садовое Херсонской области.
«Уничтожены свыше 50 военнослужащих, 10 автомобилей и склад с боеприпасами», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цеху сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 132 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- восемь управляемых авиационных бомб JDAM;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS
- 74 БПЛА самолетного типа.