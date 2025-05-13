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В зоне СВО погиб снайпер Тляшев из Пермского края

Отца двух сыновей похоронили в Бардымском округе.

В селе Бичурино односельчане проводили в последний путь земляка. Тляшев Радик Рафизович погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО.

Радик Тляшев родился 26 мая 1988 года в селе Бичурино Бардымского района Пермской области. Окончил 11 классов местной общеобразовательной школы.

Заключил контракт с Минобороны РФ 8 ноября 2024 года. В СВО служил на должности снайпера штурмового подразделения. Погиб 26 апреля 2025 года.

Дома Радика Рафизовича остались ждать с фронта родные — мама, сестра, брат и два сына. Похоронили земляка 12 мая.

Администрация Бардымского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка.