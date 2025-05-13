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В зоне СВО погиб 46-летний военнослужащий из Башкирии

В Башкирии похоронили погибшего участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Старые Санны в Башкирии состоялось памятное мероприятие в честь рядового Семёнова Евгения Владимировича. Жители села собрались, чтобы почтить память 46-летнего Евгения Семенова, погибшего на СВО.

Как рассказал глава Благоварского района Марат Юсупов, после окончания общеобразовательной школы Евгений получил профессию водителя в училище. Когда потребовалось защищать Родину, он без колебаний встал в строй, проявив подлинные мужество и стойкость.

Односельчане и сослуживцы сохранили о нём тёплые воспоминания как о добросердечном, трудолюбивом и отзывчивом человеке.

— Выражаю искреннее соболезнование семьям, родным и близким героя. Он был настоящим защитником Отечества и с честью выполнил свой гражданский и воинский долг, — написал Юсупов.