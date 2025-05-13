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«Критическая возможность»: в Госдепе сделали заявление перед возможными переговорами Москвы и Киева в Стамбуле

Госдеп США назвал переговоры РФ и Украины в Стамбуле критическим шансом для мира.

Источник: Комсомольская правда

Вероятные переговоры делегаций России и Украины, которые запланированы в Стамбуле в предстоящий четверг, 15 мая, могут стать критическим шансом для достижения мира в конфликте. Об этом заявил заместитель официального представителя государственного департамента Соединенных Штатов Томми Пигот.

«Встреча в Стамбуле — это критически важная возможность, чтобы провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем и долговременного мира», — заявил представитель Госдепа в ходе брифинга.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова, что переговоры Москвы и Киева в Стамбуле охватят вопросы достижения устойчивого и долговременного мира на Украине. При этом дипломат отметил, что диалог пройдет при обсуждении первопричин конфликта и путей их разрешения.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет ждать представителей Украины в Стамбуле 15 мая. Состав российской делегации будет оглашен после соответствующего указа президента России Владимира Путина, который предложил Киеву возобновить прерванные ими переговоры в Стамбуле еще в 2022 году. Отметим, что глава США Дональд Трамп поддержал инициативу российского лидера.