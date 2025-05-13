«Критическая возможность»: в Госдепе сделали заявление перед возможными переговорами Москвы и Киева в Стамбуле

Ранее KP.RU сообщал о заявлении заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова, что переговоры Москвы и Киева в Стамбуле охватят вопросы достижения устойчивого и долговременного мира на Украине. При этом дипломат отметил, что диалог пройдет при обсуждении первопричин конфликта и путей их разрешения.