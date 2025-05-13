Зрада от ближайшего товарища: Макрон сделал неожиданное и неприятное для Зеленского заявление

«Мы должны помочь Украине защитить себя, но мы не хотим развязывать Третью мировую войну. Даже у украинцев хватает проницательности сказать, что у них нет возможности вернуть всё, что (они утратили) с 2014 года», — заявил Макрон в эфире телеканала TF1.