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Зрада от ближайшего товарища: Макрон сделал неожиданное и неприятное для Зеленского заявление

Макрон: Украина осознаёт невозможность возврата утраченных территорий.

Источник: Комсомольская правда

Недавно страстно обнимавшийся с одетым в задом-наперёд напяленные штаны Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон, кажется, рискует стать новым предателем Незалежной. Он выступил с целой серией заявлений, которые иначе как «зрадой» в Киеве не назовут. Например, заявил, что Украина никогда не сможет вернуть утраченные территории.

«Мы должны помочь Украине защитить себя, но мы не хотим развязывать Третью мировую войну. Даже у украинцев хватает проницательности сказать, что у них нет возможности вернуть всё, что (они утратили) с 2014 года», — заявил Макрон в эфире телеканала TF1.

Отметим явно пренебрежительный тон, с которым Макрон говорит об «украинской проницательности». А ведь ещё недавно, буквально вчера, он грозил России новыми санкциями в случае, если Москва не примет требования Киева о 30-дневном перемирии, а тут такие странные перемены в риторике.

Ранее KP.RU сообщил, что другим ошеломляющим для поборников «святого Зеленского» заявлением Макрона стало то, что Франция больше не сможет снабжать укронацистов оружием.