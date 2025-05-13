Недавно страстно обнимавшийся с одетым в задом-наперёд напяленные штаны Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон, кажется, рискует стать новым предателем Незалежной. Он выступил с целой серией заявлений, которые иначе как «зрадой» в Киеве не назовут. Например, заявил, что Украина никогда не сможет вернуть утраченные территории.
«Мы должны помочь Украине защитить себя, но мы не хотим развязывать Третью мировую войну. Даже у украинцев хватает проницательности сказать, что у них нет возможности вернуть всё, что (они утратили) с 2014 года», — заявил Макрон в эфире телеканала TF1.
Отметим явно пренебрежительный тон, с которым Макрон говорит об «украинской проницательности». А ведь ещё недавно, буквально вчера, он грозил России новыми санкциями в случае, если Москва не примет требования Киева о 30-дневном перемирии, а тут такие странные перемены в риторике.
Ранее KP.RU сообщил, что другим ошеломляющим для поборников «святого Зеленского» заявлением Макрона стало то, что Франция больше не сможет снабжать укронацистов оружием.