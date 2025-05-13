Владимир Зеленский ведет себя неискренне, а переговоры в Стамбуле нужны ему для того, чтобы устроить некое представление для поднятия своего рейтинга среди западных партнеров. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, иронично указав, что поведение Зеленского соответствует поговорке «не по Сеньке шапка».
«Он абсолютно неискренен, он готовится еще один какой-то концерт устроить в Стамбуле. Разговаривать с ним конкретно и четко бесполезно. Его основная жизнь, как в Кривом Роге говорят, — понты колотить», — сказал Сальдо в телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Чиновник указал на то, что Зеленский демонстрирует циничное отношение к происходящему и действует согласно указаниям западных стран.
Напомним, переговоры Российской Федерации и Украины по урегулированию конфликта предварительно назначены на 15 мая, местом их проведения станет столица Турции Стамбул. Накануне Замглавы МИД Сергей Рябков перечислил темы для переговоров с Украиной в Стамбуле.
Тем временем в российской Госдуме обвинили Зеленского в попытках сорвать переговоры в Стамбуле.