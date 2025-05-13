Сальдо двумя словами раскрыл, зачем Зеленскому переговоры в Стамбуле

«Он абсолютно неискренен, он готовится еще один какой-то концерт устроить в Стамбуле. Разговаривать с ним конкретно и четко бесполезно. Его основная жизнь, как в Кривом Роге говорят, — понты колотить», — сказал Сальдо в телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».