Беспилотник ВСУ атаковал здание рынка в Токмаке Запорожской области

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал здание рынка в населенном пункте Токмак Запорожской области вечером во вторник 13 мая.
Об этом информировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«В результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку горят торговые ряды городского рынка», — написал чиновник в Telegram-канале.
Балицкий отметил, что при атаке беспилотника люди не пострадали, однако предупредил жителей региона, что сохраняется опасность повторных ударов со стороны ВСУ.
Накануне пресс-служба российского Минобороны сообщила, что около 13:30 вторника 13 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Это бы пятый БПЛА, уничтоженный в этот день, уточнили в ведомстве.
Также сообщалось, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Крымом 13 мая.
Тем временем СК России расследует атаку беспилотника ВСУ на жителя Курской области. Украинский дрон уничтожил машину и ранил водителя в районе села Озерки.