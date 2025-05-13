Беспилотник ВСУ атаковал здание рынка в Токмаке Запорожской области

Накануне пресс-служба российского Минобороны сообщила, что около 13:30 вторника 13 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Это бы пятый БПЛА, уничтоженный в этот день, уточнили в ведомстве.