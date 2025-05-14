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Балицкий: в Токмаке из-за атак дронов ВСУ загорелся рынок

В результате случившегося никто не пострадал.

В результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в городе Токмаке горит рынок, проинформировал Евгений Балицкий.

Губернатор Запорожской области подчеркнул, что в результате атаки Вооружённых сил Украины никто не пострадал.

«В результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку горят торговые ряды городского рынка. По имеющейся информации, пострадавших нет. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал он в Telegram.

Кроме того, он обнародовал кадры с места ЧП.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал город Энергодар в Запорожской области.