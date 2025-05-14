Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Стамбуле

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время планируемых переговоров в Стамбуле и не рассматривал других форматов их проведения.
«Я готов на встречу с ним (Владимиром Путиным — Прим. ред.). Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время общения с прессой.
При этом он не назвал состав украинской делегации, которая должна приехать в Турцию для проведения переговоров по урегулированию конфликта, но подчеркнул, что будет там присутствовать не один.
Напомним, переговоры Российской Федерации и Украины по урегулированию конфликта предварительно назначены на 15 мая, местом их проведения станет столица Турции Стамбул. Накануне Замглавы МИД Сергей Рябков перечислил темы для переговоров с Украиной в Стамбуле.
При этом президент России Владимир Путин указал на то, что Владимир Зеленский не является легитимным президентом Украины, и в силу этого не имеет права подписывать итоговый документ по переговорам о мирном урегулировании. Российский лидер подчеркнул, что легитимность людей, которые будут подписывать итоговые документы в Стамбуле, должна быть подтверждена юридически.
Тем временем политолог Марков предположил, что Владимир Путин может согласиться на переговоры в Стамбуле при условии получения гарантий от американского главы Дональда Трампа о предотвращении срыва встречи из-за некорректного поведения киевского главаря Владимира Зеленского.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «хороших результатов» от переговоров России и Украины, запланированных на 15 мая 2025 года в Стамбуле. Также американский лидер отметил, что это очень важное событие, от которого многое зависит.
Ранее депутат российской Госдумы Михаил Шеремет высказал мнение, что Зеленский, настаивая на личной встрече с президентом РФ Путиным в Стамбуле, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры.