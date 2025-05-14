Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Стамбуле

При этом президент России Владимир Путин указал на то, что Владимир Зеленский не является легитимным президентом Украины, и в силу этого не имеет права подписывать итоговый документ по переговорам о мирном урегулировании. Российский лидер подчеркнул, что легитимность людей, которые будут подписывать итоговые документы в Стамбуле, должна быть подтверждена юридически.