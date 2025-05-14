В Токмаке Запорожской области из-за обстрела ВСУ поврежден жилой дом

«В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — сказал чиновник в комментарии ТАСС, добавив, что соответствующие службы уточняют, есть ли пострадавшие в результате инцидента.