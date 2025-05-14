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В Токмаке Запорожской области из-за обстрела ВСУ поврежден жилой дом

В городе Токмак из-за атак ВСУ повреждены рынок, здание детского сада, бывший магазин и пятиэтажный жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

Из-за обстрелов ВСУ в городе Токмак Запорожской области поврежден пятиэтажный жилой дом. Об этом информировал руководитель Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

«В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — сказал чиновник в комментарии ТАСС, добавив, что соответствующие службы уточняют, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал здание рынка в Токмаке Запорожской области, при этом возник пожар, но люди не пострадали.

Также сообщалось, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Крымом 13 мая.

Тем временем СК России расследует атаку беспилотника ВСУ на жителя Курской области. Украинский дрон уничтожил машину и ранил водителя в районе села Озерки.