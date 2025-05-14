Ключи от квартиры и автомобили с ручным управлением передал ветеранам СВО Дмитрий Демешин

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин передал ключи от трёхкомнатной квартиры в Хабаровске Герою Российской Федерации, гвардии ефрейтору Марку Белопухову. Двоим ветеранам специальной военной операции, майору Андрею Муковозу и младшему сержанту Юрию Сеселкину, глава региона вручил ключи от новых автомобилей SWM G01. Встреча с защитниками и их семьями прошла на площадке филиала Фонда «Защитники Отечества», сообщает ИА AmurMedia.
Герой Российской Федерации Марк Белопухов участвовал в СВО с мая 2023 года в составе подразделений соединения специального назначения Восточного военного округа, был дважды ранен. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, ему присвоено звание Героя России. Поддержку военнослужащему в решении жилищного вопроса оказал один из социально ответственных застройщиков региона — компания «Сахалин-Инжиниринг».
Андрей Муковоз был заместителем командира ремонтно-восстановительного батальона Восточного военного округа. Бойцы батальона с начала СВО занимались транспортировкой с поля боя разбитой техники для ее дальнейшего восстановления. Юрий Сеселкин принимал участие в СВО с сентября 2023 года в должности командира отделения в бригаде морской пехоты. Оба бойца получили тяжелые ранения при выполнении боевых задач. Адаптированные кроссоверы с ручным управлением предоставлены им по программе Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в качестве технических средств реабилитации.
— Для нас это возможность сказать слова благодарности вам и всем нашим воинам, которые с честью выполнили свой воинский долг, — заявил губернатор Дмитрий Демешин, обращаясь к участникам СВО. — Вы являетесь очень важными для нас членами общества, и мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас нашел свое место в мирной жизни, и мы вам в этом будем помогать.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, глава региона поблагодарил руководителя компании-застройщика Романа Альперовича за социальную ответственность. Также он отметил деятельность Фонда «Защитники Отечества».
— Вы работаете с человеческими судьбами, и работаете очень эффективно, — сказал Дмитрий Демешин.
После встречи губернатор вместе с ветеранами специальной военной операции осмотрел их автомобили.
— Государство делами показывает, что участники СВО — это наш абсолютный приоритет. И мы будем поддерживать их и в социальном плане, и квартирами, и машинами, и нашим вниманием. И я убежден, что это будет не разовой акцией — это будет системная работа с каждым участником специальной военной операции, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.