Ключи от квартиры и автомобили с ручным управлением передал ветеранам СВО Дмитрий Демешин

— Для нас это возможность сказать слова благодарности вам и всем нашим воинам, которые с честью выполнили свой воинский долг, — заявил губернатор Дмитрий Демешин, обращаясь к участникам СВО. — Вы являетесь очень важными для нас членами общества, и мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас нашел свое место в мирной жизни, и мы вам в этом будем помогать.