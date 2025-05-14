ВСУ наняли сотни неопытных наемников из Колумбии для миссий смертников

«Почему за последнее время стали массово сообщать о гибели колумбийцев? Причина этого, на наш взгляд, в том, что колумбийские наёмники являются низкоквалифицированными солдатами. Из-за этого их в основном направляли в линейные пехотные подразделения, за небольшими исключениями. То есть колумбийцы находятся преимущественно в штурмовых подразделениях, которые бросаются командованием ВСУ на самые тяжёлые участки. Из-за этого кратно увеличивается гибель колумбийских наёмников — их подразделения стачиваются как карандаш. Поэтому столь много появилось публикаций о гибели колумбийских наёмников и фото, видео с их трупами», — сообщил в комментарии aif.ru руководитель проекта «Хроники геополитики».