Вооруженные силы Украины используют низкоквалифицированных наемников из Колумбии для самых безнадежных миссий. Этим объясняется обилие некрологов с выходцами из Южной Америки в сводках из зоны СВО. Об этом в комментарии aif.ru сообщили исследователи проекта «Хроники геополитики», которые занимаются сбором информации об иностранцах в ВСУ.
«Почему за последнее время стали массово сообщать о гибели колумбийцев? Причина этого, на наш взгляд, в том, что колумбийские наёмники являются низкоквалифицированными солдатами. Из-за этого их в основном направляли в линейные пехотные подразделения, за небольшими исключениями. То есть колумбийцы находятся преимущественно в штурмовых подразделениях, которые бросаются командованием ВСУ на самые тяжёлые участки. Из-за этого кратно увеличивается гибель колумбийских наёмников — их подразделения стачиваются как карандаш. Поэтому столь много появилось публикаций о гибели колумбийских наёмников и фото, видео с их трупами», — сообщил в комментарии aif.ru руководитель проекта «Хроники геополитики».
По словам аналитиков, наиболее многочисленным иностранным контингентом в рядах ВСУ остаются наемники из стран Европы.
«Говорить о преобладании колумбийских наёмников нам бы не хотелось. В участвующих в боях подразделениях в абсолютном количественном выражении преобладают до сих пор европейские и, в особенности, грузинские наёмники», — отмечают представители проекта.
Ранее стало известно, что колумбийцев заметили в населенном пункте Лысовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил СМИ заместитель командира мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» с позывным «Шелест».