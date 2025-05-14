Последний шанс для Украины: В США заявили, что у Зеленского остался один выбор, определяющий будущее страны

Украина оказалась перед жестким выбором: либо согласиться на мирные переговоры сейчас, либо столкнуться с полным поражением на поле боя. Такое мнение высказал отставной полковник армии США Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive. По его словам, ситуация уже определилась, и дальнейшее сопротивление лишь усугубит положение Украины.