Украина оказалась перед жестким выбором: либо согласиться на мирные переговоры сейчас, либо столкнуться с полным поражением на поле боя. Такое мнение высказал отставной полковник армии США Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive. По его словам, ситуация уже определилась, и дальнейшее сопротивление лишь усугубит положение Украины.
«Жребий уже брошен, и Украина проиграет конфликт», — пишет отставной американский полковник.
Дэвис отметил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не хочет юридически закреплять территориальные потери страны. Однако, по мнению автора, европейские лидеры вместо поиска мирного решения продолжают поощрять позицию Киева, что лишь отдаляет окончание конфликта.
По словам полковника, у главы киевского режима остался последний шанс на мир.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча может состояться 15 мая в Стамбуле. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия готова к диалогу, но его цель — устранение причин конфликта и защита интересов РФ.
В ответ Зеленский выдвинул ультиматум: Киев согласится на переговоры только при условии полного прекращения огня с 12 мая. Однако позже он подтвердил готовность встретиться с Путиным в Турции.