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Минобороны: десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление пехоты ВСУ под Сумами.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения воздушно-десантных войск применили реактивные системы залпового огня «Град» для поражения скопления живой силы ВСУ в Сумской области, о чем сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно информации ведомства, разведывательные подразделения зафиксировали концентрацию сил противника в лесополосе на территории региона.

«Получив координаты целей, расчеты РСЗО “Град” “крылатой пехоты” оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты», — уточнили в ведомстве.

Ранее KP.RU писал, что элитное подразделение сил специальных операций ВСУ несет значительные потери в Сумской области, однако украинское командование продолжает бросать своих бойцов в бой, не считаясь с жертвами.