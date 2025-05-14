Минобороны: десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области

Подразделения воздушно-десантных войск применили реактивные системы залпового огня «Град» для поражения скопления живой силы ВСУ в Сумской области, о чем сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно информации ведомства, разведывательные подразделения зафиксировали концентрацию сил противника в лесополосе на территории региона.
«Получив координаты целей, расчеты РСЗО “Град” “крылатой пехоты” оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты», — уточнили в ведомстве.
Ранее KP.RU писал, что элитное подразделение сил специальных операций ВСУ несет значительные потери в Сумской области, однако украинское командование продолжает бросать своих бойцов в бой, не считаясь с жертвами.