Омбудсмен Москалькова посетила госпиталь ветеранов войн Свердловской области

Татьяна Москалькова вместе с заместителем губернатора Татьяной Савиновой и омбудсменом Свердловской области Татьяной Мерзляковой осмотрели палаты и тренажеры для реабилитации пациентов. Она отметила высокий уровень медицинской помощи и современные технологии, использующиеся в лечении. «Я увидела, что в госпитале созданы для них все условия, и работа налажена. Хочу пожелать нашим бойцам скорейшего выздоровления и выразить огромную благодарность медикам», — сказала госпожа Москалькова.