Омбудсмен Москалькова посетила госпиталь ветеранов войн Свердловской области

Татьяна Москалькова вместе с заместителем губернатора Татьяной Савиновой и омбудсменом Свердловской области Татьяной Мерзляковой осмотрели палаты и тренажеры для реабилитации пациентов. Она отметила высокий уровень медицинской помощи и современные технологии, использующиеся в лечении. «Я увидела, что в госпитале созданы для них все условия, и работа налажена. Хочу пожелать нашим бойцам скорейшего выздоровления и выразить огромную благодарность медикам», — сказала госпожа Москалькова.
Особое внимание уделили ветеранам СВО. Татьяна Савинова отметила, что врио губернатора Денис Паслер поставил задачу быстро вернуть бойцов в строй и поддержать тех, кто завершил службу, для их возвращения к мирной жизни.
В завершение визита гости посетили музей госпиталя. Татьяна Москалькова вручила благодарственные письма председателю Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семену Спектору, президенту региональной Нотариальной палаты Ирине Переваловой, а также сотрудникам областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн — начальнику госпиталя Олегу Забродину, замначальника госпиталя по хирургии Александру Виноградскому и заведующему отделением медицинской реабилитации Дмитрию Балаеву.
Напомним, в Екатеринбурге открылся Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, в рамках которого прошла совместная сессия омбудсменов из разных регионов России, посвященная теме реабилитации участников СВО.