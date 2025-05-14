Стрелок-связист Куликов: штурмовики ВС РФ три часа бились за дом в Лысовке

«Началась перестрелка. Получается, они нас, мы их — они закидывали нас гранатами, мы их закидывали в подвале. Бой был три часа, три часа, это было очень трудно. Пытались взять этот подвал, дроны нам просто не давали их уничтожить», — сказал военнослужащий, которого цитирует РИА Новости.