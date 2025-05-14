Стрелок-связист Куликов: штурмовики ВС РФ три часа бились за дом в Лысовке

Российские штурмовики три часа сражались с отрядом ВСУ за дом в населённом пункте Лысовка на красноармейском направлении в ДНР, сообщил стрелок-связист 137-й штурмовой бригады «Урал» Вооружённых сил России Станислав Куликов.
Он уточнил, что в ходе боя удалось уничтожить шестерых украинских боевиков.
«Началась перестрелка. Получается, они нас, мы их — они закидывали нас гранатами, мы их закидывали в подвале. Бой был три часа, три часа, это было очень трудно. Пытались взять этот подвал, дроны нам просто не давали их уничтожить», — сказал военнослужащий, которого цитирует РИА Новости.
Куликов отметил, что у дома не было крыши, и из-за этого российским штурмовикам приходилось отражать удары атакующих беспилотников ВСУ. Стрелок-связист также рассказал, что находящимся в доме украинским боевикам предлагали сложить оружие, но они отказались.
После уничтожения отряда противника российские штурмовики заняли подвал. При этом ВСУ не знали об этом и направили к позиции подкрепление. В дальнейшем украинские боевики начали забрасывать подвал гранатами, и военнослужащие ВС РФ получили ранения.
ВСУ также подожгли место, где находились штурмовики. Куликов заявил, что он единственный, кто смог выжить.
Напомним, 6 мая Минобороны РФ проинформировало, что населённый пункт Лысовка полностью освобождён российскими войсками.