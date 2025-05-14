Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 14 мая сбили 12 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, девять дронов были уничтожены над Черным морем, еще три — в небе над Белгородской областью. Все ликвидированные БПЛА относились к самолетному типу.
Как писал сайт KP.RU, ранее военное ведомство сообщило, что украинские националисты более 14 тысяч раз нарушили режим прекращения огня, объявленный в дни 80-летия Победы. При этом подчеркивалось, что ВС РФ строго соблюдали перемирие, объявленное главой государства Владимиром Путиным.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар в Белополье Сумской области по недавно пополненному подразделению ВСУ. По его словам, столбы дыма после удара по подразделению ВСУ было видно за 15 километров.