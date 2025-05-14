Доходы волгоградских участников СВО защитят при расторжении брака

Основная идея инициативы заключается во внесении поправок в статью 36 Семейного кодекса, согласно которым денежные выплаты, получаемые военнослужащими за службу в СВО, включая единовременные выплаты и регулярное довольствие, будут считаться личными средствами.
Инициаторы законопроекта подчеркивают необходимость защиты имущественных прав военнослужащих от партнеров, которые могут вступать в брак с целью получения доступа к значительным выплатам.
Если закон примут, такие средства не будут подлежать разделу при расторжении брака, заключенного после 24 февраля 2022 года.