Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доходы волгоградских участников СВО защитят при расторжении брака

Депутаты Государственной думы обсуждают законопроект 914897−8, который может изменить правила раздела имущества супругов, если один из них является участником специальной военной операции.

Основная идея инициативы заключается во внесении поправок в статью 36 Семейного кодекса, согласно которым денежные выплаты, получаемые военнослужащими за службу в СВО, включая единовременные выплаты и регулярное довольствие, будут считаться личными средствами.

Инициаторы законопроекта подчеркивают необходимость защиты имущественных прав военнослужащих от партнеров, которые могут вступать в брак с целью получения доступа к значительным выплатам.

Если закон примут, такие средства не будут подлежать разделу при расторжении брака, заключенного после 24 февраля 2022 года.