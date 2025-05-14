Девять украинских беспилотников уничтожили над Черным морем в ночь на 14 мая

В ночь на 14 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Черным морем девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Помимо этого, также были сбиты три дрона над территорией Белгородской области. В общей сложности российские средства ПВО уничтожили 12 дронов за ночь.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ночь на 3 мая Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Ее наиболее серьезные последствия зафиксировали в Новороссийске, где оказались повреждены три многоквартирных жилых дома. В числе пострадавших четыре человека — двое взрослых и двое детей.