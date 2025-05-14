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Девять украинских беспилотников уничтожили над Черным морем в ночь на 14 мая

Дежурные средства ПВО перехватили девять дронов над акваторией Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 14 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Черным морем девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Помимо этого, также были сбиты три дрона над территорией Белгородской области. В общей сложности российские средства ПВО уничтожили 12 дронов за ночь.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на 3 мая Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Ее наиболее серьезные последствия зафиксировали в Новороссийске, где оказались повреждены три многоквартирных жилых дома. В числе пострадавших четыре человека — двое взрослых и двое детей.