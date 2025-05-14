Девять украинских беспилотников уничтожили над Черным морем в ночь на 14 мая

Напомним, в ночь на 3 мая Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Ее наиболее серьезные последствия зафиксировали в Новороссийске, где оказались повреждены три многоквартирных жилых дома. В числе пострадавших четыре человека — двое взрослых и двое детей.