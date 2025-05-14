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Российский дрон снял момент сдачи в плен 10 солдат ВСУ на юге ДНР

ВС РФ оказывают пленным всю необходимую помощь.

Дрон российской армии снял момент сдачи в плен 10 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, видео публикует агентство ТАСС.

Уточняется, что украинские военные сдались в ходе штурмовых мероприятий на опорных пунктах.

На кадрах — боевики 23-й механизированной бригады ВСУ выходят к бойцам ВС РФ с поднятыми руками, некоторым — наши военные помогают выбраться из окопа и быстро укрыться в лесополосе.

По данным корреспондента агентства, российские военнослужащие оказывают пленным всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что военные ВС РФ под Северодонецком брали в плен солдат 18−19 лет.