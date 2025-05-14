Российский дрон снял момент сдачи в плен 10 солдат ВСУ на юге ДНР

Дрон российской армии снял момент сдачи в плен 10 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, видео публикует агентство ТАСС.
Уточняется, что украинские военные сдались в ходе штурмовых мероприятий на опорных пунктах.
На кадрах — боевики 23-й механизированной бригады ВСУ выходят к бойцам ВС РФ с поднятыми руками, некоторым — наши военные помогают выбраться из окопа и быстро укрыться в лесополосе.
По данным корреспондента агентства, российские военнослужащие оказывают пленным всю необходимую помощь.
Ранее стало известно, что военные ВС РФ под Северодонецком брали в плен солдат 18−19 лет.