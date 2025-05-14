Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь над Черным морем уничтожили девять украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь девять украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом утром 14 мая проинформировали в министерстве обороны России.

Источник: Reuters

Уточняется, что уничтоженные дроны врага были самолетного типа.

Отметим, что движение по Крымскому мосту не было перекрыто минувшей ночью. Согласно данным Telegram-канала, который оперативно информирует о ситуации на мосту, по состоянию на 8:00 с обеих сторон моста пробок перед досмотровыми пунктами нет.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уведомила, что морской пассажирский транспорт осуществляет движение. На линии «Графская пристань — Северная» с 6:30 среды временно ходит два катера.