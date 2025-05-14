За ночь над Черным морем уничтожили девять украинских дронов

Отметим, что движение по Крымскому мосту не было перекрыто минувшей ночью. Согласно данным Telegram-канала, который оперативно информирует о ситуации на мосту, по состоянию на 8:00 с обеих сторон моста пробок перед досмотровыми пунктами нет.