Ну Кубани отменили сигнал беспилотной угрозы

Жители Краснодарского края начали получать уведомления, предупреждающие о возможной угрозе сегодня ночью, примерно в 01:30. Опасность действовала на территории региона около 4 часов.



Напомним, что над Черным морем ПВО сбила 9 украинских беспилотников. Всего за ночь на 14 мая дежурные силы ПВО ликвидировали над Россией 12 БПЛА. Три дрона уничтожили над территорией Белгородской области.