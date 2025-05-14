Жители Краснодарского края начали получать уведомления, предупреждающие о возможной угрозе сегодня ночью, примерно в 01:30. Опасность действовала на территории региона около 4 часов.
Напомним, что над Черным морем ПВО сбила 9 украинских беспилотников. Всего за ночь на 14 мая дежурные силы ПВО ликвидировали над Россией 12 БПЛА. Три дрона уничтожили над территорией Белгородской области.
Ну Кубани отменили сигнал беспилотной угрозы
Режим беспилотной опасности отменили на Кубани. Об этом граждан предупредило МЧС путем рассылки соответствующих сообщений.
Жители Краснодарского края начали получать уведомления, предупреждающие о возможной угрозе сегодня ночью, примерно в 01:30. Опасность действовала на территории региона около 4 часов.