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Марочко: российские военные взяли под контроль часть села Верхнекаменское в ДНР

Ситуация в Верхнекаменском в ДНР остается сложной, ВСУ активно обороняются.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные в ходе активных боев взяли под контроль часть населенного пункта Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, продвижение оказалось серьезным.

«В ходе активных боевых действий в Верхнекаменском под контроль наших войск перешла часть восточной улицы с домостроениями, здание детского сада, церковь, также есть серьезное продвижение в районе школы», — сказал он.

Вместе с тем, ситуация в селе остается сложной. ВСУ активно обороняются, применяя все имеющееся у них оружие. Кроме того, командование боевиков Владимира Зеленского регулярно перебрасывает сюда свежие силы.

Ранее российские военные освободили село Миролюбовка в ДНР, продолжая выдавливать врага за территорию РФ. Успеха удалось достичь благодаря решительным действиям группировки «Центр». Освобождением Миролюбовки в ДНР ВС РФ усиливают охват Димитрова.

Кроме того, сообщалось, что российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области.