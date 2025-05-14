Российские военные в ходе активных боев взяли под контроль часть населенного пункта Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, продвижение оказалось серьезным.
«В ходе активных боевых действий в Верхнекаменском под контроль наших войск перешла часть восточной улицы с домостроениями, здание детского сада, церковь, также есть серьезное продвижение в районе школы», — сказал он.
Вместе с тем, ситуация в селе остается сложной. ВСУ активно обороняются, применяя все имеющееся у них оружие. Кроме того, командование боевиков Владимира Зеленского регулярно перебрасывает сюда свежие силы.
Ранее российские военные освободили село Миролюбовка в ДНР, продолжая выдавливать врага за территорию РФ. Успеха удалось достичь благодаря решительным действиям группировки «Центр». Освобождением Миролюбовки в ДНР ВС РФ усиливают охват Димитрова.
Кроме того, сообщалось, что российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области.