Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградец с позывным «Дым» разминировал дорогу в зоне СВО

Военнослужаший саперного подразделения из Волгоградской области стал примером храбрости и самоотверженности на передовой.

Боец мужественно выполнял свою задачу, даже несмотря на ранение.

Солдат с позывным «Дым» в зоне проведения СВО вооружился металлоискателем и, рискуя жизнью, отправился на заминированную дорогу, по которой не могли проехать российские военнослужащие.

Историю подвига уроженца Волгоградской области опубликовали на страницах в соцсетях Общероссийского общественного движения «Народный фронт» по региону.

Во время разминирования «Дым» получил осколочное ранение, но это его не остановило. Боец отъехал от места взрыва, сделал себе укол обезболивающего и продолжил выполнять свою задачу.

«Наши саперы ежедневно рискуют своими жизнями, вручную обследуя местность из-за большого количества металла», — добавили в ОНФ.