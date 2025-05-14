Волгоградец с позывным «Дым» разминировал дорогу в зоне СВО

Боец мужественно выполнял свою задачу, даже несмотря на ранение.
Солдат с позывным «Дым» в зоне проведения СВО вооружился металлоискателем и, рискуя жизнью, отправился на заминированную дорогу, по которой не могли проехать российские военнослужащие.
Историю подвига уроженца Волгоградской области опубликовали на страницах в соцсетях Общероссийского общественного движения «Народный фронт» по региону.
Во время разминирования «Дым» получил осколочное ранение, но это его не остановило. Боец отъехал от места взрыва, сделал себе укол обезболивающего и продолжил выполнять свою задачу.
«Наши саперы ежедневно рискуют своими жизнями, вручную обследуя местность из-за большого количества металла», — добавили в ОНФ.